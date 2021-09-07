AFP сообщила о стрельбе талибов по протестующим против Пакистана в Кабуле

Захват большей части Афганистана талибами, включая столицу страны Кабул, произошел 15 августа, спустя менее чем три месяца после того, как в конце мая президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны. Большая часть военнослужащих США покинула страну еще к началу августа. Последние солдаты до наступления оговоренного дедлайна (31 августа) охраняли аэропорт Кабула, откуда ВВС США и союзников было эвакуировано более 120 000 человек — иностранцев и опасающихся мести талибов афганцев. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет — с октября 2001 г. Это была самая долгая военная операция США в истории.