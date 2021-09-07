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AFP сообщила о стрельбе талибов по протестующим против Пакистана в Кабуле

Ведомости

Боевики «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) открыли огонь по демонстрантам в Кабуле, протестовавшим в связи с прибытием в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана (ISI) генерал-лейтенанта Фаиза Хамида. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Как передают репортеры агентства, демонстранты — около 70 человек — выкрикивали антипакистанские лозунги. Талибы открыли огонь, чтобы их разогнать. Был ли это огонь на поражение, а также есть ли пострадавшие и погибшие не сообщается.

Афганское агентство Asvaka сообщило, что талибы также задерживают протестующих и журналистов. Несмотря на визит Хамида, официально Пакистан не признал «Талибан» законной властью Афганистана, равно как ни одна из стран ООН. Это уже не первый случай применения талибами оружия против протестующих. В течение первой недели после захвата Кабула боевики движения таким образом разогнали демонстрации в поддержку государственного флага де-факто несуществующей Исламской республики Афганистан, а также шествие в честь Дня независимости страны — праздника, отмечавшегося при прежних светских правительствах.

Накануне, 6 августа, талибы объявили о захвате ими последней неподконтрольной провинции — Панджшера, где остатки прежней афганской армии под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха возглавили так называемый Фронт национального сопротивления. «Талибан» заявил, что с падением Панджшера война в стране завершена, и анонсировал прекращение блокады региона.

Сопротивление косвенно подтвердило свое поражение, объявив, что теперь переходит к тактике партизанской войны. Его лидер Масуд призвал афганцев восстать против талибов. Повстанцы также говорят об «иностранном» вмешательстве и обвиняют Пакистан в помощи талибам. «Талибан», в свою очередь, называет сопротивление как правопреемник проамериканского правительства Афганистана «иностранными наемниками».

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Захват большей части Афганистана талибами, включая столицу страны Кабул, произошел 15 августа, спустя менее чем три месяца после того, как в конце мая президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны. Большая часть военнослужащих США покинула страну еще к началу августа. Последние солдаты до наступления оговоренного дедлайна (31 августа) охраняли аэропорт Кабула, откуда ВВС США и союзников было эвакуировано более 120 000 человек — иностранцев и опасающихся мести талибов афганцев. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет — с октября 2001 г. Это была самая долгая военная операция США в истории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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