AFP сообщила о стрельбе талибов по протестующим против Пакистана в Кабуле
Боевики «Талибана» (движение запрещено в России и признано террористическим) открыли огонь по демонстрантам в Кабуле, протестовавшим в связи с прибытием в Афганистан главы межведомственной разведки Пакистана (ISI) генерал-лейтенанта Фаиза Хамида. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Как передают репортеры агентства, демонстранты — около 70 человек — выкрикивали антипакистанские лозунги. Талибы открыли огонь, чтобы их разогнать. Был ли это огонь на поражение, а также есть ли пострадавшие и погибшие не сообщается.
Афганское агентство Asvaka сообщило, что талибы также задерживают протестующих и журналистов. Несмотря на визит Хамида, официально Пакистан не признал «Талибан» законной властью Афганистана, равно как ни одна из стран ООН. Это уже не первый случай применения талибами оружия против протестующих. В течение первой недели после захвата Кабула боевики движения таким образом разогнали демонстрации в поддержку государственного флага де-факто несуществующей Исламской республики Афганистан, а также шествие в честь Дня независимости страны — праздника, отмечавшегося при прежних светских правительствах.
Накануне, 6 августа, талибы объявили о захвате ими последней неподконтрольной провинции — Панджшера, где остатки прежней афганской армии под руководством Ахмада Масуда и бывшего вице-президента страны Амруллы Салеха возглавили так называемый Фронт национального сопротивления. «Талибан» заявил, что с падением Панджшера война в стране завершена, и анонсировал прекращение блокады региона.
Сопротивление косвенно подтвердило свое поражение, объявив, что теперь переходит к тактике партизанской войны. Его лидер Масуд призвал афганцев восстать против талибов. Повстанцы также говорят об «иностранном» вмешательстве и обвиняют Пакистан в помощи талибам. «Талибан», в свою очередь, называет сопротивление как правопреемник проамериканского правительства Афганистана «иностранными наемниками».
Захват большей части Афганистана талибами, включая столицу страны Кабул, произошел 15 августа, спустя менее чем три месяца после того, как в конце мая президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из страны. Большая часть военнослужащих США покинула страну еще к началу августа. Последние солдаты до наступления оговоренного дедлайна (31 августа) охраняли аэропорт Кабула, откуда ВВС США и союзников было эвакуировано более 120 000 человек — иностранцев и опасающихся мести талибов афганцев. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет — с октября 2001 г. Это была самая долгая военная операция США в истории.