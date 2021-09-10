Лавров оценил перспективы встречи в «нормандском формате» на фоне действий Украины
Подход Киева к минским соглашениям, а также попустительство Берлина и Парижа к невыполнению их украинской стороной делают «нормандский формат» бессмысленным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».
«[Берлин и Париж] предлагают собраться министрам иностранных дел Германии, Франции, Украины и России, а мы ведем с ними разговор, пытаясь выяснить, они-то как относятся к тому, что творит [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда, просто перечеркивая все, причем законодательно перечеркивая свои возможности выполнить минские договоренности. Ну, это разговор совершенно несерьезный и непрофессиональный», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Он также упрекнул представителей Франции и Германии в том, что они требуют от России выполнять минские соглашения, фактически признавая ее стороной конфликта на востоке Украины, но не делая это формально. В таких условиях, считает глава российского МИДа, для России принимать участие в подобном формате сейчас — «просто не уважать себя». «Потому что эти люди не хотят выполнять ни минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 г., просто не хотят», — заключил Лавров.
Ранее сегодня в рамках форума YES Brainstorming в Киеве Зеленский заявил о вероятности войны Украины и России, отметив, что такое развитие событий было бы ошибкой со стороны Москвы, так как это уничтожит возможность соседства двух стран. Лавров прокомментировал эти слова, заметив, что украинский президент, вероятно, видит в антироссийской риторике последнюю возможность привлечь избирателей.
Кроме того, в недавнем интервью Financial Times Зеленский заявил о необходимости пересмотреть минские соглашения. По его словам, процесс урегулирования должен быть «более гибким» и «служить целям настоящего, а не прошлого». При этом какие именно изменения он хочет внести, украинский лидер тогда не уточнил. Зеленский также неоднократно предлагал подключить США к переговорам «нормандской четверки» по урегулированию конфликта на востоке Украины, в частности, в последний раз он сделал соответствующее предложение во время визита в Вашингтон в начале сентября.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».