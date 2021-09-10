Лавров оценил перспективы встречи в «нормандском формате» на фоне действий Украины

Он также упрекнул представителей Франции и Германии в том, что они требуют от России выполнять минские соглашения, фактически признавая ее стороной конфликта на востоке Украины, но не делая это формально. В таких условиях, считает глава российского МИДа, для России принимать участие в подобном формате сейчас — «просто не уважать себя». «Потому что эти люди не хотят выполнять ни минские договоренности, ни решения Парижского саммита "нормандской четверки" от декабря 2019 г., просто не хотят», — заключил Лавров.