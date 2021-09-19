Явка на выборах в Госдуму превысила 35%
Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 35,69% по состоянию на 10:00 мск, такие данные привел Центризбирком в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным на 10:00 10 сентября, в выборах Государственной думы приняли участие 35,69% избирателей», – говорится в сообщении.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что максимальная явка зафиксирована в республике Тыва (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чеченской Республике (76,15%), передает «Интерфакс». Минимальная – в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской (21,7%) и Владимирской областях (21,97%).
В Москве онлайн проголосовали уже свыше 1,88 млн человек, что составляет 90% зарегистрированных онлайн-избирателей. Явка на 10:00 мск с учетом онлайн-голосования составила 36,37%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«Это уже выше, чем в 2016 г.», – цитирует его ТАСС.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.