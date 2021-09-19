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Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

Ведомости

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила 35,69% по состоянию на 10:00 мск, такие данные привел Центризбирком в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным на 10:00 10 сентября, в выборах Государственной думы приняли участие 35,69% избирателей», – говорится в сообщении.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что максимальная явка зафиксирована в республике Тыва (67,27%), Кабардино-Балкарии (69,18%) и Чеченской Республике (76,15%), передает «Интерфакс». Минимальная – в Санкт-Петербурге (20,69%), Ярославской (21,7%) и Владимирской областях (21,97%).

В Москве онлайн проголосовали уже свыше 1,88 млн человек, что составляет 90% зарегистрированных онлайн-избирателей. Явка на 10:00 мск с учетом онлайн-голосования составила 36,37%, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«Это уже выше, чем в 2016 г.», – цитирует его ТАСС.

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошел второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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