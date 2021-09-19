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Памфилова: почти 7500 бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

Ведомости

Почти 7500 избирательных бюллетеней в 14 регионах России были признаны недействительными, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин», – рассказала она.

В ЦИК внимательно следят за подобными нарушениями и рекомендуют комиссиям признавать бюллетени недействительными «в случае малейших сомнений», добавила она.

Всего, по данным Памфиловой, было зафиксировано восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести российских регионах, в частности в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Как прошел второй день голосования на выборах депутатов Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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