Памфилова: почти 7500 бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными
Почти 7500 избирательных бюллетеней в 14 регионах России были признаны недействительными, сообщила журналистам председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин», – рассказала она.
В ЦИК внимательно следят за подобными нарушениями и рекомендуют комиссиям признавать бюллетени недействительными «в случае малейших сомнений», добавила она.
Всего, по данным Памфиловой, было зафиксировано восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести российских регионах, в частности в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.