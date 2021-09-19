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Памфилова сообщила о беспрецедентных атаках на сайт Центризбиркома

Ведомости

Сайт ЦИК столкнулся в ходе голосования на выборах в Госдуму с беспрецедентными по масштабу кибератаками, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – цитирует ее ТАСС.

По ее данным, 50% всех атак осуществляется из США, 25% – из ФРГ, еще 10% – из России, а 5% – из Китая. Центризбирком обнаружил «несколько очень уязвимых точек», добавила Памфилова, заметив, что все плюсы и минусы этой информационной системы комиссии будут прорабатываться.

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Ранее по теме: Памфилова: почти 7500 бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных