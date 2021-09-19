Памфилова сообщила о беспрецедентных атаках на сайт Центризбиркома

В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.