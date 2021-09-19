Памфилова сообщила о беспрецедентных атаках на сайт Центризбиркома
Сайт ЦИК столкнулся в ходе голосования на выборах в Госдуму с беспрецедентными по масштабу кибератаками, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«У нас сейчас, действительно, такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», – цитирует ее ТАСС.
По ее данным, 50% всех атак осуществляется из США, 25% – из ФРГ, еще 10% – из России, а 5% – из Китая. Центризбирком обнаружил «несколько очень уязвимых точек», добавила Памфилова, заметив, что все плюсы и минусы этой информационной системы комиссии будут прорабатываться.
В пятницу, 17 сентября, в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. Выборы проходят в единый день голосования, который в этом году выпал на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.