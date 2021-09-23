Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского

Зеленский завил о желании встретиться с Путиным в апреле на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Зеленский тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Путин ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.