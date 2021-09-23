Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы. Когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — отметил Песков. На вопрос о его отношении к цитированию Путина Зеленским Песков ответил, что пока не смог дословно ознакомиться с выступлением украинского президента.
Отвечая на вопросы журналистов после выступления на 76-й Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. В ходе выступления президент Украины процитировал слова Путина из его выступления на Генассамблее ООН в 2015 г.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным лишь в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков ответил, что обсуждение Крыма на встрече двух президентов невозможно. Формулировка, которую использовал Никифоров, по словам Пескова, ставит под сомнение проведение встречи.
Зеленский завил о желании встретиться с Путиным в апреле на фоне эскалации напряженности на востоке Украины. Зеленский тогда предложил провести саммит в любой точке Донбасса. Путин ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в данном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. При этом Путин выразил готовность встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.