Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии
Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства страны российским самолетом А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — указано в сообщении.
«Полет осуществлялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — подчеркнули в Минобороны.
23 сентября МИД Эстонии сообщил о вручении послу РФ Александру Петрову ноты в связи с якобы нарушением воздушного пространства с российской стороны. При этом в эстонском ведомстве не уточнили характер инцидента и его детали.