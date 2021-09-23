Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

«22 сентября экипаж самолета А-50 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет с аэродрома в Калининградской области в пункт постоянной дислокации. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли», — указано в сообщении.