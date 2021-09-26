В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
Контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но маловероятны, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорить о том, что эти контакты мало возможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков пояснил, что президент был готов встрече с Зеленским «еще вчера», однако камнем преткновения остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.
«Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик», – заметил он.
Пресс-секретарь президента также добавил, что Украина пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе, в то время как он является внутриукраинским.
Ранее, отвечая на вопросы журналистов после выступления на 76-й Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов. В ходе выступления президент Украины процитировал слова Путина из его выступления на Генассамблее ООН в 2015 г.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным лишь в том случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков ответил, что обсуждение Крыма на встрече двух президентов невозможно. Формулировка, которую использовал Никифоров, по словам Пескова, ставит под сомнение проведение встречи.