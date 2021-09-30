В Кремле рассказали о подробностях встречи Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин провел «весьма конструктивные и своевременные» переговоры с президентом Турции, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Стороны, в числе прочего, обсудили существующие взаимные ограничения в экономике, возможное участие России в строительстве новых энергоблоков АЭС в республике, а также сотрудничество в военно-технической сфере.
«Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон. Собственно, в первую очередь говорили о двусторонних отношениях. Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике, это дополнительные ввозные пошлины например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», — сказал Песков журналистам.
В контексте обсуждения сферы энергетики главы государств обсудили графики продолжения стройки и завершения первого энергоблока атомной энергостанции «Аккую». Стороны также говорили о возможном строительстве новых блоков и в целом о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. «Это не просто стройка одного или нескольких блоков, таким образом в Турции создается новый передовой высокотехнологичный чистый с точки зрения всех зеленых переходов и так далее сектор экономики. И Россия, конечно, помогает в этом плане Турции и намерена дальше расширять сотрудничество», — отметил представитель Кремля.
Помимо этого, стороны обсудили поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 и расширение сотрудничества Москвы и Анкары в этой сфере. Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по ситуации в Турции, Афганистане, Ливии и Нагорном Карабахе. В контексте последней темы стороны договорились провести до конца года заседания высшего Госсовета в случае, если позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли 29 сентября в Сочи. В начале встречи российский лидер заявил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются позитивно, товарооборот стран за 9 месяцев вырос более чем на 55%. Стороны также обсудили пандемию COVID-19, «Турецкий поток», международное сотрудничество и др. В частности, Эрдоган выразил благодарность Путину за поддержку в сфере туризма и вклад в борьбу с пожарами. После встречи глава республики назвал переговоры в Сочи продуктивными.