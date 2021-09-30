В Кремле рассказали о подробностях встречи Путина и Эрдогана

В контексте обсуждения сферы энергетики главы государств обсудили графики продолжения стройки и завершения первого энергоблока атомной энергостанции «Аккую». Стороны также говорили о возможном строительстве новых блоков и в целом о сотрудничестве в сфере атомной энергетики. «Это не просто стройка одного или нескольких блоков, таким образом в Турции создается новый передовой высокотехнологичный чистый с точки зрения всех зеленых переходов и так далее сектор экономики. И Россия, конечно, помогает в этом плане Турции и намерена дальше расширять сотрудничество», — отметил представитель Кремля.