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Володина переизбрали спикером Госдумы

Ведомости

Вячеслав Володин назначен председателем Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании нижней палаты парламента после сентябрьских выборов.

Всего на пост спикера нижней палаты парламента было выдвинуто две кандидатуры. Фракция «Единой России» предложила в качестве кандидата Володина, а фракция КПРФ — зампредседателя ЦК партии Дмитрия Новикова. Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов из 421 участвовавших в голосовании, Новиков получил 61 голос.

Володин занимал должность спикера в Госдуме седьмого созыва (с 2016 г.), до этого также занимал посты зампредседателя правительства, вице-спикера Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия».

На пленарном заседании депутаты также выберут заместителей спикера и распределят между собой комитеты. Ранее во вторник уже был одобрен документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, кроме того, в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии.

Ранее по теме: «Единая Россия» обсудит кадровые вопросы в Госдуме перед началом ее работы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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