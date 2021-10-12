Володина переизбрали спикером Госдумы
Вячеслав Володин назначен председателем Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании нижней палаты парламента после сентябрьских выборов.
Всего на пост спикера нижней палаты парламента было выдвинуто две кандидатуры. Фракция «Единой России» предложила в качестве кандидата Володина, а фракция КПРФ — зампредседателя ЦК партии Дмитрия Новикова. Кандидатуру Володина поддержали 360 депутатов из 421 участвовавших в голосовании, Новиков получил 61 голос.
Володин занимал должность спикера в Госдуме седьмого созыва (с 2016 г.), до этого также занимал посты зампредседателя правительства, вице-спикера Госдумы и замглавы фракции «Единая Россия».
На пленарном заседании депутаты также выберут заместителей спикера и распределят между собой комитеты. Ранее во вторник уже был одобрен документ об увеличении числа комитетов с 26 до 32, кроме того, в нижней палате будут действовать три постоянные комиссии.