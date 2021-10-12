Песков ответил на заявление премьера Японии о принадлежности Курил
Кремль не согласен с заявлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды о распространении суверенитета Токио на Южные Курилы – это российская территория, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О принадлежности южных Курильских островов Кисида заявил сегодня на выступлении в нижней палате парламента.
«Не согласны с такими заявлениями, это территория России, и Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент Путин, подтверждали политическую волю продолжать диалог с Японией, с тем чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — заявил Песков.
8 октября Кисида сказал, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориального спора. Премьер-министр заявил журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности Южных Курил.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.