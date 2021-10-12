В МИДе не исключили дальнейшего ухудшения отношений с США
Москва не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» во вторник вскоре после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.
Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работы загранучреждений в двух странах.
«Те сюжеты — визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России — скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо», — заявил он.
На прошлой неделе группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвали президента США Джо Байдена принять меры для расширения штата посольства в Москве. В случае отказа российских властей от сотрудничества по этому вопросу сенаторы предложили выслать 300 российских дипломатов. В МИДе тогда ответили, что такого количества российских дипломатических представителей в Соединенных Штатах нет. В последние годы обе страны обменялись несколькими сеансами высылки дипработников и конфискации друг у друга дипломатической собственности.
Рябков добавил, что Москва вновь повторила Вашингтону свою позицию о неприемлемости военного присутствия США в любой форме в Центральной Азии.
«Обсуждался углубленно Афганистан, где мы в прямом и открытом диалоге довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних факторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые, по сути дела, своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем. И второе: мы однозначно подтвердили неприемлемость для России военного присутствия США в какой бы то ни было форме в центральноазиатских государствах», — отметил чиновник.