В МИДе не исключили дальнейшего ухудшения отношений с США

«Обсуждался углубленно Афганистан, где мы в прямом и открытом диалоге довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних факторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые, по сути дела, своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем. И второе: мы однозначно подтвердили неприемлемость для России военного присутствия США в какой бы то ни было форме в центральноазиатских государствах», — отметил чиновник.