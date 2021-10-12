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В МИДе не исключили дальнейшего ухудшения отношений с США

Ведомости

Москва не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США, сказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу» во вторник вскоре после встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работы загранучреждений в двух странах.

«Те сюжеты — визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России — скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо», — заявил он.

На прошлой неделе группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвали президента США Джо Байдена принять меры для расширения штата посольства в Москве. В случае отказа российских властей от сотрудничества по этому вопросу сенаторы предложили выслать 300 российских дипломатов. В МИДе тогда ответили, что такого количества российских дипломатических представителей в Соединенных Штатах нет. В последние годы обе страны обменялись несколькими сеансами высылки дипработников и конфискации друг у друга дипломатической собственности.

Рябков добавил, что Москва вновь повторила Вашингтону свою позицию о неприемлемости военного присутствия США в любой форме в Центральной Азии. 

«Обсуждался углубленно Афганистан, где мы в прямом и открытом диалоге довели до американцев наши предпочтения, включая констатацию того, что с учетом произошедшего основная ответственность за нормализацию восстановления жизни в Афганистане среди внешних факторов ложится, разумеется, на США и их союзников, которые, по сути дела, своим присутствием довели до того положения, которое мы наблюдаем. И второе: мы однозначно подтвердили неприемлемость для России военного присутствия США в какой бы то ни было форме в центральноазиатских государствах», — отметил чиновник.

Ранее по теме: В Кремле ответили на предложение выслать 300 дипломатов из США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных