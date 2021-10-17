Володин предложил отзывать Нобелевскую премию за нарушения прав человека
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что у Нобелевской премии мира нет критериев оценки и следовало бы вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений прав и свобод человека.
В качестве примера Володин назвал Михаила Горбачева, чье правление, по его словам, «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР», политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую позже обвинили «в геноциде мусульманской народности рохинджа», бывшего президента США Барака Обаму, чье президентство привело к «арабской весне», революции в Ливии, вооруженным конфликтам в Сирии, Афганистане и Ираке, а также премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али, который «развязал гражданскую войну у себя в стране».
«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована»,— написал Володин. Спикер Госдумы считает, что доверие к премии может вернуть процедура отзыва. «Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатами. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет. Почему? Потому что там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — заявил Володин.
8 октября Нобелевский комитет в Осло присудил Нобелевскую премию мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Премия присуждена лауреатам за их «усилия по защите свободы выражения мнений». Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности признания Муратова иностранным агентом, заявил, что Муратов не будет признан таковым, если не нарушит российский закон.