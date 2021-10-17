Володин предложил отзывать Нобелевскую премию за нарушения прав человека

«Ни в одном из этих случаев Нобелевский комитет не отзывал премию мира. Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована»,— написал Володин. Спикер Госдумы считает, что доверие к премии может вернуть процедура отзыва. «Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатами. А те, кто действительно заслуживает этой награды, — нет. Почему? Потому что там, где нет четких критериев, всегда будут вопросы. Особенно когда речь идет о решениях, носящих политический характер», — заявил Володин.