Правительство не поддержало закон о невыполнении предвыборных обещаний
Правительство России опубликовало отзыв на законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Проект в августе внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, кабмин не поддержал его предложение, говорится на сайте правительства.
Нилов предлагал дополнить Уголовный кодекс статьей 1423 , предусматривающей ответственность за невыполнение предвыборного обещания после избрания на должность в госорганы или органы местного самоуправления.
В отзыве правительства говорится, что автор использовал «неконкретизированные оценочные формулировки», раскрывая понятие невыполнения предвыборного обещания: «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем» . Это допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению, следует из отзыва.
«В пояснительной записке к законопроекту не приводятся статистические данные, а также иные сведения, обосновывающие криминализацию соответствующих деяний и внесение предложенных изменений. Кроме того, законопроект подготовлен без учета положений части второй статьи 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", предусматривающей внесение изменений в указанный Кодекс отдельными федеральными законами», — резюмировали в правительстве.
Олег Нилов внес в Госдуму законопроект о введении штрафов за невыполнение предвыборных обещаний в середине августа.
Депутат предлагал ввести наказание в размере от 100 000 до 300 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Вместо штрафа могут быть принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Документ определял понятие предвыборного обещания: это «четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения».