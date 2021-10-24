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Правительство не поддержало закон о невыполнении предвыборных обещаний

Ведомости

Правительство России опубликовало отзыв на законопроект об установлении уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Проект в августе внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, кабмин не поддержал его предложение, говорится на сайте правительства. 

Нилов предлагал дополнить  Уголовный кодекс статьей 1423 , предусматривающей ответственность за невыполнение предвыборного обещания после избрания на должность в госорганы или органы местного самоуправления. 

В отзыве правительства говорится, что автор использовал «неконкретизированные оценочные формулировки», раскрывая понятие невыполнения предвыборного обещания: «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем» . Это допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению, следует из отзыва.

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«В пояснительной записке к законопроекту не приводятся статистические данные, а также иные сведения, обосновывающие криминализацию соответствующих деяний и внесение предложенных изменений. Кроме того, законопроект подготовлен без учета положений части второй статьи 8 Федерального закона "О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации", предусматривающей внесение изменений в указанный Кодекс отдельными федеральными законами», — резюмировали в правительстве. 

Олег Нилов внес в Госдуму законопроект о введении штрафов за невыполнение предвыборных обещаний в середине августа. 

Депутат предлагал ввести наказание в размере от 100 000 до 300 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Вместо штрафа могут быть  принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Документ определял понятие предвыборного обещания: это «четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления совершить в будущем в случае избрания на такие должности определенное действие или совокупность действий в рамках исполнения (реализации) установленных законодательством полномочий (прав) лица, занимающего такие выборные должности, или воздержаться от их совершения». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных