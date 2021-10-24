Правительство не поддержало закон о невыполнении предвыборных обещаний

Депутат предлагал ввести наказание в размере от 100 000 до 300 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет. Вместо штрафа могут быть принудительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.