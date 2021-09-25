Путин напомнил депутатам о необходимости выполнять свои обещания

Глава государства обратил внимание участников мероприятия на то, что в Госдуме впервые после выборов 1999 г. будет более четырех фракций, что свидетельствует о «развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил». Путин также поздравил «Единую Россию» с убедительной победой на выборах, партия, по его словам, продемонстрировала, что «по-прежнему является лидером».