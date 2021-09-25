Путин напомнил депутатам о необходимости выполнять свои обещания
Роль Госдумы в соответствии с обновленной Конституцией выросла, а значит, возросла и ответственность депутатов, в первую очередь за данные в ходе избирательной кампании обещания, заявил президент России на встрече по видеосвязи с лидерами партий, прошедших в Госдуму VIII созыва. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
«Отмечу, что роль Госдумы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла, существенно выше в связи с этим стала и ответственность депутатского корпуса, в первую очередь за реализацию тех обязательств, что вы взяли в предвыборной кампании... И кстати неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», – рассказал Путин.
По оценке президента, сами выборы прошли «открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке». Путин также поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании.
Глава государства обратил внимание участников мероприятия на то, что в Госдуме впервые после выборов 1999 г. будет более четырех фракций, что свидетельствует о «развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил». Путин также поздравил «Единую Россию» с убедительной победой на выборах, партия, по его словам, продемонстрировала, что «по-прежнему является лидером».
В пятницу, 24 сентября, ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму. В итоге «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 мандатов. По одному — «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста. Пять мандатов также получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.