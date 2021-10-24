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Украина заявила о неспособности России помешать крымчанам общаться с Киевом

Ведомости

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что попытки России помешать жителям Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей окажутся безуспешными, передает «Интерфакс». Ситуация на этих территориях требует инновационных решений Украины, сказал Николенко.

«Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского», — подчеркнул спикер.

Николенко перечислил обязательства, которые должна соблюдать Россия. В их числе обеспечение защиты населения от коронавируса, разблокировка работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к оккупированной территории и другие требования. 

Ранее по теме: СНБО Украины ввел санкции из-за выборов в Госдуму в Крыму

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировал разработку технического задания по открытию на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.

13 октября в ЛНР заявили, что украинская армия захватила Андрея Косяка — сотрудника СЦКК с российским гражданством — во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. 

Задержание Косяка является провокационным и подрывает процесс мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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