Украина заявила о неспособности России помешать крымчанам общаться с Киевом
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что попытки России помешать жителям Донбасса и Крыма общаться с представителями украинских властей окажутся безуспешными, передает «Интерфакс». Ситуация на этих территориях требует инновационных решений Украины, сказал Николенко.
«Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского», — подчеркнул спикер.
Николенко перечислил обязательства, которые должна соблюдать Россия. В их числе обеспечение защиты населения от коронавируса, разблокировка работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к оккупированной территории и другие требования.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировал разработку технического задания по открытию на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Крымом пунктов связи для коммуникации граждан с представителями украинской власти.
13 октября в ЛНР заявили, что украинская армия захватила Андрея Косяка — сотрудника СЦКК с российским гражданством — во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе.
Задержание Косяка является провокационным и подрывает процесс мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.