Военному атташе ФРГ вручили ноту из-за слов министра обороны о сдерживании России

Ранее глава германского минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе атомное. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам. «Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», — сказал министр, добавив, что безопасность в Европе может быть гарантирована только без ущемления интересов России.