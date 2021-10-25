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Военному атташе ФРГ вручили ноту из-за слов министра обороны о сдерживании России

Ведомости

Военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны РФ, ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями о ядерном сдерживании России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

В ведомстве объяснили, что мера была принята в ответ на высказывания министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России, поскольку они провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации отношений.

Ранее глава германского минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе атомное. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам. «Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», — сказал министр, добавив, что безопасность в Европе может быть гарантирована только без ущемления интересов России.

Крамп-Карренбауэр раскритиковали и в самой Германии: так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених назвал ее призыв «безответственным».

Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» по примеру Балтийского моря. Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика. В июне российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.

19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.

Ранее по теме: Шойгу рассказал о стягивании сил НАТО к границам России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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