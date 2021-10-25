Военному атташе ФРГ вручили ноту из-за слов министра обороны о сдерживании России
Военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны РФ, ему вручили ноту протеста в связи с высказываниями о ядерном сдерживании России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство.
В ведомстве объяснили, что мера была принята в ответ на высказывания министра обороны ФРГ о ядерном сдерживании России, поскольку они провоцируют усиление напряженности в Европе и не способствуют нормализации отношений.
Ранее глава германского минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность использовать оружие, в том числе атомное. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ответ обвинил НАТО в стягивании сил к своим восточным границам. «Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», — сказал министр, добавив, что безопасность в Европе может быть гарантирована только без ущемления интересов России.
Крамп-Карренбауэр раскритиковали и в самой Германии: так, председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених назвал ее призыв «безответственным».
Москва регулярно обвиняет НАТО в развертывании вооружений у российских границ. Замглавы МИД России Александр Грушко 22 октября заявил, что в НАТО пытаются «превратить Черное море в арену конфронтации» по примеру Балтийского моря. Так, 20 октября российские истребители сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, включая два стратегических бомбардировщика. В июне российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, который пересек границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.
19 октября министр обороны США Ллойд Остин посетил Украину, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и главой минобороны Андреем Тараном. В ходе визита он поддержал стремление республики вступить в НАТО. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что вступление Украины в НАТО угрожает национальным интересам России и может подтолкнуть последнюю к «активным мерам» для защиты собственной безопасности.