Авиакомпаниям США дадут дополнительные права на полеты над Россией

Компании предупредили, что без таких прав они будут вынуждены отменить некоторые рейсы и использовать менее эффективные альтернативы, что приведет к потере времени, техническим остановкам, избыточным выбросам углекислого газа и потере слотов в аэропортах. Гендиректор A4A Николас Калия пояснил, что дополнительные рейсы нужны, чтобы «эффективно летать из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке».