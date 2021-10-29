Авиакомпаниям США дадут дополнительные права на полеты над Россией
Российские власти одобрили заявку американских авиаперевозчиков на получение дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве РФ, передает Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента США.
В ведомстве сообщили, что продолжают взаимодействовать с профильными российскими госорганами, чтобы «обеспечить расширенные возможности для перевозчиков США по оказанию авиационных услуг».
Речь идет об обращении, которое крупнейшие авиаперевозчики США 16 октября направили в Госдеп с просьбой принять немедленные меры, чтобы разрешить им совершать дополнительные полеты в воздушном пространстве России. Автором обращения выступила группа Airlines for America, в которую входят 10 пассажирских и грузовых перевозчиков, включая American Airlines, Delta, FedEx Express и United Parcel Service.
Компании предупредили, что без таких прав они будут вынуждены отменить некоторые рейсы и использовать менее эффективные альтернативы, что приведет к потере времени, техническим остановкам, избыточным выбросам углекислого газа и потере слотов в аэропортах. Гендиректор A4A Николас Калия пояснил, что дополнительные рейсы нужны, чтобы «эффективно летать из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке».
20 апреля текущего года Россия ограничила полеты гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Под перекрытия попала зона над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами и над частью международных вод Черного моря.
17 апреля Федеральное авиационное управление (FAA) США призвала зарегистрированные в стране авиакомпании и воздушные суда соблюдать особенную осторожность во время рейсов в районах полетной информации (РПИ) Днепра и Киева, а также в РПИ Москвы, Симферополя и Ростова-на-Дону.