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Авиакомпаниям США дадут дополнительные права на полеты над Россией

Ведомости

Российские власти одобрили заявку американских авиаперевозчиков на получение дополнительных прав на полеты в воздушном пространстве РФ, передает Reuters со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В ведомстве сообщили, что продолжают взаимодействовать с профильными российскими госорганами, чтобы «обеспечить расширенные возможности для перевозчиков США по оказанию авиационных услуг».

Речь идет об обращении, которое крупнейшие авиаперевозчики США 16 октября направили в Госдеп с просьбой принять немедленные меры, чтобы разрешить им совершать дополнительные полеты в воздушном пространстве России. Автором обращения выступила группа Airlines for America, в которую входят 10 пассажирских и грузовых перевозчиков, включая American Airlines, Delta, FedEx Express и United Parcel Service.

Компании предупредили, что без таких прав они будут вынуждены отменить некоторые рейсы и использовать менее эффективные альтернативы, что приведет к потере времени, техническим остановкам, избыточным выбросам углекислого газа и потере слотов в аэропортах. Гендиректор A4A Николас Калия пояснил, что дополнительные рейсы нужны, чтобы «эффективно летать из США в пункты назначения в Азии, Индии и на Ближнем Востоке». 

20 апреля текущего года Россия ограничила полеты гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Под перекрытия попала зона над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии, а также зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами и над частью международных вод Черного моря.

17 апреля Федеральное авиационное управление (FAA) США призвала зарегистрированные в стране авиакомпании и воздушные суда соблюдать особенную осторожность во время рейсов в районах полетной информации (РПИ) Днепра и Киева, а также в РПИ Москвы, Симферополя и Ростова-на-Дону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных