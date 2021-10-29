Блогера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии по делу о гостайне

Блогер был арестован в августе 2020 г. после того, как проник на режимный объект — Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору, на которой на тот момент велось строительство. До этого он проник на территорию недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом.