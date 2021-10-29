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Блогера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии по делу о гостайне

Ведомости

Мосгорсуд приговорил YouTube-блогера и диггера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор тайной информации о режимных объектах. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила пресс-служба суда.

37-летний ведущий YouTube-канала Urbanturizm, также известный как МШ или Андрей Няшный, был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Свою вину блогер не признал.

По версии следствия, с 2018 по 2020 гг. Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе. Пыж был участником сообщества диггеров — его члены исследуют тоннели, бомбоубежища, метрострой и другие подземные сооружения.

Блогер был арестован в августе 2020 г. после того, как проник на режимный объект — Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору, на которой на тот момент велось строительство. До этого он проник на территорию недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом.

Ранее Telegram-канал «База» со ссылкой на неназванный источник сообщал, что Пыжа арестовали за сбор информации о «Метро-2» — так называются предположительно существующие засекреченные военные транспортные сооружения под Москвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных