Блогера Андрея Пыжа приговорили к пяти годам колонии по делу о гостайне
Мосгорсуд приговорил YouTube-блогера и диггера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор тайной информации о режимных объектах. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила пресс-служба суда.
37-летний ведущий YouTube-канала Urbanturizm, также известный как МШ или Андрей Няшный, был осужден по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну). Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Свою вину блогер не признал.
По версии следствия, с 2018 по 2020 гг. Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе. Пыж был участником сообщества диггеров — его члены исследуют тоннели, бомбоубежища, метрострой и другие подземные сооружения.
Блогер был арестован в августе 2020 г. после того, как проник на режимный объект — Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору, на которой на тот момент велось строительство. До этого он проник на территорию недостроенной Горьковской атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом.
Ранее Telegram-канал «База» со ссылкой на неназванный источник сообщал, что Пыжа арестовали за сбор информации о «Метро-2» — так называются предположительно существующие засекреченные военные транспортные сооружения под Москвой.