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Политика

Молдавия хочет обратиться в международный суд из-за газового долга Приднестровья

Ведомости

Молдавия намерена решить вопрос о долге Приднестровья за газ в международном арбитраже, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Долг непризнанной республики перед «Газпромом» составляет $7,5 млрд. «Этот вопрос мог бы обсуждаться в международном арбитражном суде. Это долг, который образовался в том числе в результате решений "Газпрома". Всем понятно, что этот долг не может оплачиваться ни правительством Молдавии, ни компанией "Молдовагаз"», — сказала она в интервью румынскому телеканалу PRO TV.

По словам премьера, Приднестровье потребляет больше газа, чем Молдавия, и использует его для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая вырабатывает практически 100% электроэнергии, поставляемой на правый берег Днестра.

Она добавила, что Кишинев оплачивают эти поставки, однако власти Приднестровья не платят за полученный газ. В ходе переговоров с «Газпромом» по новому газовому контракту вопрос долгов Приднестровья не затрагивался, стороны договорились провести аудит только долга Молдавии, чтобы впоследствии обсудить его погашение. В российском холдинге ранее заявляли, что задолженность Кишинева по поставкам газа составляет $709 млн.

29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. Как сообщал по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на российский газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров, а впоследствии будет изменяться в зависимости от котировок на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148 за тысячу кубометров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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