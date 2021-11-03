Молдавия хочет обратиться в международный суд из-за газового долга Приднестровья

29 октября Молдавия и «Газпром» продлили договор о поставке газа сроком на пять лет, по новому соглашению республика будет импортировать порядка 3 млрд кубометров газа в год. При этом была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной. Стоимость российского газа рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и спотовым ценам на газ в Европе. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков. Как сообщал по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на российский газ для республики в ноябре составит $450 за тысячу кубометров, а впоследствии будет изменяться в зависимости от котировок на рынке. В прошлом году страна импортировала газ в среднем за $148 за тысячу кубометров.