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МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису

Ведомости

Обвинения Варшавы в адрес Москвы о причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе переходят границы допустимого, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации. Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказала она в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Захарова заявила, что это не «последняя волна миграционного кризиса», возникновение которого она связала с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе при участии НАТО.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия причастна к организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а министр внутренних дел Мариуш Каминьский обвинил Москву в попытке «перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы».

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев (по разным данным, от двух до четырех тысяч человек, включая женщин и детей), попавших в Белоруссию из стран Востока и Африки, приблизилась к польской границе в надежде перебраться в Евросоюз. Мигранты разбили палаточный лагерь около границы, некоторые из них разрушали ограждение и попытались силой прорваться через него. В Польше сообщили, что в ночь на среду несколько десятков человек смогли перейти границу и попасть на территорию страны, все они были задержаны. Пограничный комитет Белоруссии обвинил польских пограничников в избиении группы курдских беженцев.

Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию, усилился в последние месяцы. В Брюсселе обвиняют Белоруссию в намеренной организации каналов нелегальной миграции в попытке дестабилизировать ситуацию на восточной границе сообщества и вынудить Евросоюз отменить санкции. 

Накануне Совет ЕС решил частично приостановить действие соглашения с Белоруссией об упрощенной выдаче виз. Решение затронет белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, причастны к миграционному кризису. Кроме того, лидеры ЕС обсуждают пятый пакет санкций, которые могут коснуться главы МИД Белоруссии Владимира Макея и государственного авиаперевозчика «Белавиа».

Ранее по теме: Две группы мигрантов смогли попасть в Польшу из Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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