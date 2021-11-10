МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису

В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев (по разным данным, от двух до четырех тысяч человек, включая женщин и детей), попавших в Белоруссию из стран Востока и Африки, приблизилась к польской границе в надежде перебраться в Евросоюз. Мигранты разбили палаточный лагерь около границы, некоторые из них разрушали ограждение и попытались силой прорваться через него. В Польше сообщили, что в ночь на среду несколько десятков человек смогли перейти границу и попасть на территорию страны, все они были задержаны. Пограничный комитет Белоруссии обвинил польских пограничников в избиении группы курдских беженцев.