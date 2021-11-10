МИД ответил на обвинения Польши в адрес России по миграционному кризису
Обвинения Варшавы в адрес Москвы о причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе переходят границы допустимого, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации. Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать», — сказала она в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».
Захарова заявила, что это не «последняя волна миграционного кризиса», возникновение которого она связала с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе при участии НАТО.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия причастна к организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе, а министр внутренних дел Мариуш Каминьский обвинил Москву в попытке «перманентной дестабилизации Центральной и Восточной Европы».
В понедельник, 8 ноября, многочисленная группа беженцев (по разным данным, от двух до четырех тысяч человек, включая женщин и детей), попавших в Белоруссию из стран Востока и Африки, приблизилась к польской границе в надежде перебраться в Евросоюз. Мигранты разбили палаточный лагерь около границы, некоторые из них разрушали ограждение и попытались силой прорваться через него. В Польше сообщили, что в ночь на среду несколько десятков человек смогли перейти границу и попасть на территорию страны, все они были задержаны. Пограничный комитет Белоруссии обвинил польских пограничников в избиении группы курдских беженцев.
Поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию, усилился в последние месяцы. В Брюсселе обвиняют Белоруссию в намеренной организации каналов нелегальной миграции в попытке дестабилизировать ситуацию на восточной границе сообщества и вынудить Евросоюз отменить санкции.
Накануне Совет ЕС решил частично приостановить действие соглашения с Белоруссией об упрощенной выдаче виз. Решение затронет белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, причастны к миграционному кризису. Кроме того, лидеры ЕС обсуждают пятый пакет санкций, которые могут коснуться главы МИД Белоруссии Владимира Макея и государственного авиаперевозчика «Белавиа».