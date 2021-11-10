Путин призвал эффективнее диверсифицировать оборонные производства

По словам главы государства, в 2020 г. государственный оборонный заказ был исполнен на 96,2%. «Напомню, что в 2012-м, например, было 80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню, причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет. Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок», — отметил Путин.