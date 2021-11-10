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Путин призвал эффективнее диверсифицировать оборонные производства

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективнее работать над диверсификацией оборонных производств. Об этом он сказал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

Последние годы выпуск гражданской продукции в объеме производства оборонной промышленности устойчиво растет, заметил российский лидер. Он напомнил, что в 2020 г. доля такой продукции составила 25,6%.

«Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем. Резервы для этого, безусловно, есть. Важно правильно и четко расставлять приоритеты, на этой основе строить среднесрочное и долгосрочное планирование», — сказал он.

Организациям ОПК необходимо шире использовать возможности, которые открываются при реализации нацпроектов и госпрограмм, подчеркнул Путин. Участие в них позволяет увеличивать выпуск гражданской продукции, добавил он.

По словам главы государства, в 2020 г. государственный оборонный заказ был исполнен на 96,2%. «Напомню, что в 2012-м, например, было 80 с небольшим, и то считалось хорошо. Здесь мы подошли к такому уровню, причем столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет. Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок», — отметил Путин.

При разработке новой госпрограммы вооружений важно тщательно учитывать все основные мировые тенденции в развитии военной техники, подчеркнул Путин. Такими тенденциями являются внедрение передовых информационных биокогнитивных технологий, продвижение гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах, а также новейшие системы разведки, связи, управления и навигации, а также широкое распространение робототехники и применение искусственного интеллекта.

«Это те направления, которые в решающей степени будут определять перспективный облик и боевой потенциал наших Вооруженных сил», — отметил глава государства.

1 ноября Владимир Путин заявил о скором начале поставок зенитных ракетных систем С-500 в армию. Об успешном завершении испытаний комплексов он заявил в мае текущего года. Тогда он отметил, что в Воздушно-космических силах России более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных