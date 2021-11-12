Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией
Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Ирака Ахмада ас-Саххафа.
Кроме того, МИД Ирака отозвал разрешение на работу белорусского почетного консула в Багдаде. По словам чиновника, это поможет «защитить иракцев от попадания в сети нелегальной миграции через Белоруссию и Польшу».
Ранее в пятницу авиакомпания Iraqi Airways сообщила, что не планирует возобновлять полеты в Минск. Компания приостановила полеты в Минск в августе после того, как ЕС обвинил Минск в содействии незаконному проникновению мигрантов из Ирака в Польшу. Частичные ограничения на перелеты в Белоруссию ввели и турецкие власти: гражданам Ирака, Сирии и Йемена запрещено летать в республику из турецких аэропортов.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ведомство рассматривает возможность введения санкций против авиакомпаний, «которые содействуют незаконной перевозке людей в направлении Минска, а затем границы между ЕС и Белоруссией». Агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что штрафные меры Брюсселя могут затронуть авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines. Обе компании отрицают причастность к перевозке нелегалов в Белоруссию.
Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии превратился в дипломатический на этой неделе после того, как к ней с белорусской стороны подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в попытке проникнуть на территорию Евросоюза. Польша увеличила количество военнослужащих на границе до 15 000 человек, район также охраняют около 4000 пограничников и 2000 полицейских, им на подмогу будет направлен небольшой контингент британских солдат.
В Евросоюзе обвинили Минск и Москву в организации каналов нелегальной миграции из стран Востока и Африки с целью вынудить сообщество снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом заявлял, что у республики нет «ни денег, ни сил» сдерживать наплыв беженцев в ЕС. Россия причастность к кризису отрицает; представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ситуация с беженцами крайне сложная, а тенденция к росту напряженности не может не беспокоить Москву.