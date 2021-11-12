Ирак прекратит прямое авиасообщение с Белоруссией

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии превратился в дипломатический на этой неделе после того, как к ней с белорусской стороны подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в попытке проникнуть на территорию Евросоюза. Польша увеличила количество военнослужащих на границе до 15 000 человек, район также охраняют около 4000 пограничников и 2000 полицейских, им на подмогу будет направлен небольшой контингент британских солдат.