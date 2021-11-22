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Путин заявил о готовности России обеспечивать бесперебойные поставки газа в ЕС

Ведомости

Россия готова обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении Кремля.

10 ноября министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что объем экспорта российского газа в Европу в текущем году вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.

Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии. Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС. Президент поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу после наполнения ПХГ в России.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина «Газпрому»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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