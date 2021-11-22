Путин заявил о готовности России обеспечивать бесперебойные поставки газа в ЕС
Россия готова обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, заявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе Марио Драги была затронута тема сотрудничества в энергетической сфере. Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода «Северный поток — 2»», — говорится в сообщении Кремля.
10 ноября министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что объем экспорта российского газа в Европу в текущем году вырос на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений. Причиной этому стал в том числе дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума, — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что энергокризис в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии. Энергокризис, по его словам, также образовался из-за недопоставок газа со стороны американских и ближневосточных компаний и сокращения добычи в ЕС. Президент поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить поставки газа в Европу после наполнения ПХГ в России.