В Кремле оценили заявление Лукашенко о Крыме

«Очевидно, действительно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым. Конечно очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — сказал Песков журналистам.