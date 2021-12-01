В Кремле оценили заявление Лукашенко о Крыме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре является российским, как очень важное. По его словам, в подходящее время белорусский лидер вместе с президентом РФ Владимиром Путиным посетят полуостров.
«Очевидно, действительно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым. Конечно очень важное вчера было сделано заявление президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — сказал Песков журналистам.
Ранее Александр Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. При этом до этого Лукашенко заявлял, что республика признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх».
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.