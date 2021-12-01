США анонсировали новые санкции против Белоруссии

В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.