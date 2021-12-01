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США анонсировали новые санкции против Белоруссии

Ведомости

США совместно с союзниками готовят новый пакет ограничительных мер против Белоруссии, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает «РИА Новости».

«США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками», — заявил Блинкен.

Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.

11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.

В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.

На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных