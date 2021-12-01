США анонсировали новые санкции против Белоруссии
США совместно с союзниками готовят новый пакет ограничительных мер против Белоруссии, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает «РИА Новости».
«США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками», — заявил Блинкен.
Отношения Белоруссии и США резко ухудшились летом 2020 г. на фоне подавления протестных акций властями республики в преддверии и после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция результаты выборов не признала, обвинив власти в фальсификациях. США наряду с Евросоюзом ввели персональные и секторальные санкции против Белоруссии.
11 августа 2021 г., спустя два дня после объявления новых американских санкций, под которые попало одно из крупнейших предприятий страны «Беларуськалий», МИД Белоруссии отозвал выданное еще в 2020 г. согласие на назначение Джули Фишер послом США. Должность посла США в Белоруссии остается вакантной с 2008 г. Также МИД предложил США до 1 сентября сократить штат своего посольства в Минске до пяти человек.
В текущем году Польша, Латвия, Литва и Эстония заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики, наложенные после не признанной Брюсселем победы Лукашенко на президентских выборах в 2020 г. Миграционный кризис усугубился в ноябре, когда несколько тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, подошли к границе с Польшей. Сотни мигрантов пытались незаконно проникнуть на территорию ЕС, но были задержаны и выдворены.
На сегодняшний день Евросоюз ввел в отношении Белоруссии четыре пакета персональных рестрикций и секторальные санкции, которые затронули нефтяной сектор, торговлю калием, оборудованием, технологиями и программным обеспечением, а также ограничили доступ к европейским рынкам капитала. Брюссель ввел санкции против руководства Белоруссии после подавления в стране массовых акций протеста, прошедших после шестой подряд победы на президентских выборах Александра Лукашенко в августе 2020 г. Дополнительные ограничения были введены после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair.