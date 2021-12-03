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Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в формате видео-конференции, их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа», — сообщил Песков. Точного понимания формата встречи тоже пока нет – будут ли это переговоры один на один или с участием делегаций.

Встреча может пройти на следующей неделе или через неделю, у сторон есть разные предложения по дате. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры могут пройти 7 декабря. Песков заявил, что эта дата также обсуждается.

Вчера замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.

В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных