Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в формате видео-конференции, их точная дата пока не определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа», — сообщил Песков. Точного понимания формата встречи тоже пока нет – будут ли это переговоры один на один или с участием делегаций.
Встреча может пройти на следующей неделе или через неделю, у сторон есть разные предложения по дате. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры могут пройти 7 декабря. Песков заявил, что эта дата также обсуждается.
Вчера замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что переговоры Путина и Байдена состоятся в ближайшее время. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что контакты на высшем уровне состоятся «в скором будущем».
16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. Переговоры длились больше трех часов. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности.
В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов. До конца года планируется провести еще одну встречу президентов, однако дата не назначена.