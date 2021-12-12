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Путин назвал Россию мировым лидером по новым вооружениям

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна опережает США по новому вооружению, хотя паритет России с США по ядерному оружию сохраняется.

 «У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами, отмечает агентство.

В ноябре этого года российские военные снова испытали в Белом море гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». Она способна развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более 10 000 км/ч), заявленная дальность — более 1000 км. Планируется, что ракета поступит на вооружение ВМФ России со следующего года, сообщало Минобороны.

В октябре Владимир Путин назвал сложившуюся в военной сфере ситуацию «гонкой вооружений на марше», она началась с выходом США из Договора по противоракетной обороне. 

Путин напомнил, что противоракетная оборона направлена не просто на защиту, а в том числе на получение стратегического преимущества, нейтрализуя ядерный потенциал вероятного противника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных