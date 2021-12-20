Дипломат Гаврилов предупредил о военном ответе России на отказ НАТО от диалога

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в Вашингтоне ознакомились с предложениями Москвы и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».