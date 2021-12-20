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Дипломат Гаврилов предупредил о военном ответе России на отказ НАТО от диалога

Ведомости

НАТО придется вступать в диалог с Россией и обсуждать ее конкретные предложения, иначе Москва предпримет военные шаги, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

«Хотят они или не хотят — в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае руководство уже ясно выразилось: ими будут предприняты военно-технические и военные шаги либо создание новых контругроз для стран НАТО», — сказал он.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИДа президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться от стран НАТО долгосрочных гарантий обеспечения безопасности страны. О рисках продвижения альянса на восток глава государства высказывался неоднократно. Он подчеркнул, что страна не может постоянно существовать и думать, что произойдет завтра.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что в Вашингтоне ознакомились с предложениями Москвы и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

Гаврилов в ходе сегодняшней беседы с «Россией 24» сказал, что со «старыми европейцами» «можно вести дискуссии». При этом глава делегации подчеркнул необходимость диалога именно с американской стороной.

Ранее по теме: В МИДе выступили за двусторонние переговоры с США по гарантиям безопасности

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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