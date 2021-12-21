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Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Ведомости

Гражданка России София Сапега, которой в Белоруссии предъявлено обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь», — сказал Дудич 21 декабря в эфире «Эха Москвы».

21 декабря пресс-секретарь президента России Владимира Путина выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находится «в постоянном диалоге» с Минском по этом вопросу.

23-летняя Сапега была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.

Бывший диспетчер минского аэропорта, который посадил самолет, летом сбежал из Белоруссии и дал польским властям показания об инциденте, сообщала газета The New York Times. По его словам, сообщение о минировании было заведомо ложным, а в момент происшествия авиадиспетчерскую службу взял под контроль сотрудник КГБ. В Минске публикацию назвали «вбросом».

София Сапега призналась на камеру, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковались персональные данные силовиков. Среди предъявленных ей обвинений — разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки прокурору для направления в суд. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест.

Ранее по теме: NYT узнала подробности незапланированной посадки самолета Ryanair в Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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