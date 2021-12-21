Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

23-летняя Сапега была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.