Арестованная в Белоруссии россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Гражданка России София Сапега, которой в Белоруссии предъявлено обвинение по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич.
«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь», — сказал Дудич 21 декабря в эфире «Эха Москвы».
21 декабря пресс-секретарь президента России Владимира Путина выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находится «в постоянном диалоге» с Минском по этом вопросу.
23-летняя Сапега была задержана в мае вместе с Романом Протасевичем, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.
Бывший диспетчер минского аэропорта, который посадил самолет, летом сбежал из Белоруссии и дал польским властям показания об инциденте, сообщала газета The New York Times. По его словам, сообщение о минировании было заведомо ложным, а в момент происшествия авиадиспетчерскую службу взял под контроль сотрудник КГБ. В Минске публикацию назвали «вбросом».
София Сапега призналась на камеру, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публиковались персональные данные силовиков. Среди предъявленных ей обвинений — разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.
В понедельник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что передал уголовное дело россиянки прокурору для направления в суд. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест.