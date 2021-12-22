Переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в январе 2022 года
Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет в самом начале 2022 г., заявил министр иностранный дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Видеотрансляция велась на Youtube-канале RT.
«Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа», — заявил Лавров.
По его словам, реакция американской стороны на предложения России «деловая»: состоялась серия переговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам их очередного контакта была согласована организация дальнейшей работы.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать».