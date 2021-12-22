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Политика

Переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся в январе 2022 года

Ведомости

Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности пройдет в самом начале 2022 г., заявил министр иностранный дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. Видеотрансляция велась на Youtube-канале RT.

«Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. После чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа», — заявил Лавров. 

По его словам, реакция американской стороны на предложения России «деловая»: состоялась серия переговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США. По итогам их очередного контакта была согласована организация дальнейшей работы.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории и отказ от расширения военного блока НАТО на восток. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ознакомились с российскими предложениями и обсуждают их с европейскими союзниками, без которых «не будет переговоров о европейской безопасности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США готовы начать диалог с Россией по гарантиям безопасности в Европе. У сторон есть понимание по формату переговоров и ведомствам, которые будут в них участвовать, самое главное — начать переговоры в практическом плане, отметил он.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у России есть «план Б» на случай, если США и НАТО не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, но к нему «никто не хотел бы прибегать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных