Welt сообщила о повышении боеготовности спецвойск НАТО
НАТО принял первую конкретную меру в связи с информацией о наращивании российских вооружений возле границ Украины, сообщает немецкая газета Die Welt. Как рассказал изданию высокопоставленный дипломат альянса, Североатлантический союз повысил готовность своих сил быстрого реагирования (The NATO Response Force, NRF), куда входят 40 000 военнослужащих.
Объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), находящаяся в составе NRF, должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней, а не семи, как раньше. Эта спецбригада включает в себя примерно 6400 солдат, уточняет Welt. Сейчас VJTF возглавляет Турция, а в 2023 г. руководство перейдет Германии.
Кроме того, другие подразделения NRF, в том числе спецназ или логистика, также переведены в режим повышенной боевой готовности. Речь идет не о сроках прибытия в кризисную зону, а о времени, за которое военные силы, включая технику, будут готовы к воздушной транспортировке, пояснила газета.
Помимо ситуации на Украине, НАТО также стремится защитить других своих союзников: Польшу, Румынию, Эстонию, Латвию и Литву. По мнению альянса, в данных государствах все больше ощущается угроза недавних событий на российско-украинской границе.
Официально НАТО не подтвердил повышение боеготовности NRF. «Заметный военный рост России на Украине и вокруг нее беспочвенен и подрывает безопасность в Европе. Союзники по НАТО ясно дали понять, что Россия должна быть прозрачной, деэскалировать и снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет стоить и иметь последствия», — сказал газете представитель альянса.
Он отметил, что политика НАТО в отношении России «остается последовательной» и строится на двух принципах — «оборона и диалог». Союз будет предпринимать все необходимые меры для защиты своих партнеров от любой угрозы, подчеркнул собеседник газеты.
Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что страна перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Президент России Владимир Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.