Welt сообщила о повышении боеготовности спецвойск НАТО

Осенью западные СМИ стали публиковать материалы о якобы имеющихся у России планах по вторжению на территорию Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске российских военнослужащих и техники к украинским границам. В Кремле эту информацию опровергли. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что страна перемещает войска в пределах своей территории по собственному усмотрению. Президент России Владимир Путин заявил, что подобные статьи появлялись в СМИ и ранее, но вторжения страны на Украину так и не произошло.