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Песков подтвердил подготовку саммита лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку личной встречи президентов стран СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге. По словам посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, встреча пройдет 28 декабря. 

«Действительно, есть подготовка личной встречи президентов», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он допустил, что в рамках мероприятия может пройти двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, уточнял он. 

Запланированный на 28 декабря в Санкт-Петербурге неформальный саммит лидеров стран СНГ готовится в очном формате. Следующее официальное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 г. в столице Казахстана — Нур-Султане, сообщал ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных