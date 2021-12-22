Песков подтвердил подготовку саммита лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку личной встречи президентов стран СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге. По словам посла Казахстана в России Ермека Кошербаева, встреча пройдет 28 декабря.
«Действительно, есть подготовка личной встречи президентов», — ответил Песков на соответствующий вопрос. Он допустил, что в рамках мероприятия может пройти двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, уточнял он.
Запланированный на 28 декабря в Санкт-Петербурге неформальный саммит лидеров стран СНГ готовится в очном формате. Следующее официальное заседание Совета глав государств СНГ пройдет 14 октября 2022 г. в столице Казахстана — Нур-Султане, сообщал ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.