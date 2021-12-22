Песков подтвердил подготовку саммита лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря

Лукашенко заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским. Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, уточнял он.