Экс-спикер Госдумы Грызлов может стать послом России в Белоруссии

71-летний Грызлов с 2001 по 2003 год возглавлял Министерство внутренних дел России, после этого был спикером Госдумы на протяжении двух созывов в 2003-2011 годах. С ноября 2004 по апрель 2008 г. он был председателем «Единой России», а с декабря 2015 г. представляет Россию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).