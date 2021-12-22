Экс-спикер Госдумы Грызлов может стать послом России в Белоруссии
Думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру бывшего спикера Госдумы, председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Константин Затулин.
Сейчас должность посла РФ в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов. Он был назначен на этот пост в марте текущего года. Окончательное решение об утверждении кандидатуры должен принять президент России Владимир Путин.
71-летний Грызлов с 2001 по 2003 год возглавлял Министерство внутренних дел России, после этого был спикером Госдумы на протяжении двух созывов в 2003-2011 годах. С ноября 2004 по апрель 2008 г. он был председателем «Единой России», а с декабря 2015 г. представляет Россию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).