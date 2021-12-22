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Экс-спикер Госдумы Грызлов может стать послом России в Белоруссии

Ведомости

Думский комитет по делам СНГ одобрил кандидатуру бывшего спикера Госдумы, председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на должность посла России в Белоруссии, сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Константин Затулин.

Дипломатический источник РБК назвал Грызлова «человеком, имеющим огромный политический и международный опыт и, что важно, опыт взаимодействия с братскими республиками».

Сейчас должность посла РФ в Белоруссии занимает Евгений Лукьянов. Он был назначен на этот пост в марте текущего года. Окончательное решение об утверждении кандидатуры должен принять президент России Владимир Путин.

71-летний Грызлов с 2001 по 2003 год возглавлял Министерство внутренних дел России, после этого был спикером Госдумы на протяжении двух созывов в 2003-2011 годах. С ноября 2004 по апрель 2008 г. он был председателем «Единой России», а с декабря 2015 г. представляет Россию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных