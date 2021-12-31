Лавров предупредил об «адекватном ответе» Киеву на провокации в Донбассе
Москва даст Киеву адекватный ответ на любые потенциальные военные провокации в Донбассе и защитит проживающих на этой территории людей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости», подчеркнув, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».
Лавров пояснил, что сейчас «милитаристские устремления» Киева поддерживаются Западом. Правительство Украины, в свою очередь, воспринимает подобное поведение партнеров как «карт-бланш» на осуществление военной операции, сказал российский министр.
Ранее в ходе пресс-конференции 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину, сказала, что Киев мог готовить атаку на Донбасс, в связи с чем была запущена информационная кампания о военных планах Москвы. Похожий сценарий ранее наблюдался в Грузии, напомнила спикер верхней палаты парламента.
23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Ранее Путин уже комментировал информацию о якобы имеющихся у России планах вторжения на территорию республики. Тогда он напомнил, что подобные слухи появлялись и до этого, однако ничего подобного до сих пор не произошло.