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Лавров предупредил об «адекватном ответе» Киеву на провокации в Донбассе

Ведомости

Москва даст Киеву адекватный ответ на любые потенциальные военные провокации в Донбассе и защитит проживающих на этой территории людей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты», — сказал он в интервью агентству «РИА Новости», подчеркнув, что «на любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ».

Лавров пояснил, что сейчас «милитаристские устремления» Киева поддерживаются Западом. Правительство Украины, в свою очередь, воспринимает подобное поведение партнеров как «карт-бланш» на осуществление военной операции, сказал российский министр.

Ранее в ходе пресс-конференции 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя информацию западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину, сказала, что Киев мог готовить атаку на Донбасс, в связи с чем была запущена информационная кампания о военных планах Москвы. Похожий сценарий ранее наблюдался в Грузии, напомнила спикер верхней палаты парламента.

23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Ранее Путин уже комментировал информацию о якобы имеющихся у России планах вторжения на территорию республики. Тогда он напомнил, что подобные слухи появлялись и до этого, однако ничего подобного до сих пор не произошло.

Ранее по теме: Матвиенко допустила подготовку Украиной военной операции в Донбассе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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