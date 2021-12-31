Лавров предупредил об «адекватном ответе» Киеву на провокации в Донбассе

23 декабря в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что Украина в последнее время так часто говорит о войне, что складывается впечатление, будто она готовит еще одну военную операцию. Ранее Путин уже комментировал информацию о якобы имеющихся у России планах вторжения на территорию республики. Тогда он напомнил, что подобные слухи появлялись и до этого, однако ничего подобного до сих пор не произошло.