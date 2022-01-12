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Президент Казахстана Токаев прибыл в Алма-Ату

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату, которая наиболее пострадала в результате беспорядков, начавшихся в стране в начале января. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

«Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в городе», — сказал он изданию Tengrinews.kz, комментируя публикации, где видно кортежи и вертолеты, движущиеся по городу.

По словам Уали, Токаев также встретился с родными и близкими полицейских и военных, погибших в результате беспорядков. Глава государства выразил этим людям соболезнования и вручил награды. Кроме того, президент посетил пострадавших и узнал об их самочувствии.

2 января на западе Казахстана на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ начались волнения. В итоге митинги стали происходить в нескольких крупных городах республики, а затем переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили старую резиденцию президента и международный аэропорт в Алма-Ате.

Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой государственного переворота. Он заявил, что все это устроили участники международных террористических банд из центральноазиатских стран, в том числе из Афганистана, чьи действия были спланированы заранее. В связи с этим глава государства ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение, сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы. В итоге несколько стран, включая Россию, направили в Казахстан миротворцев.

По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, сейчас ситуация в республике стабилизируется и «острых деструктивных проявлений не фиксируется», говорится на сайте главы государства в публикации об итогах заседания оперативного штаба. Вчера Токаев сообщил, что через два дня начнется вывод миротворцев из страны, который должен занять не более десяти дней.

По словам главы государства, экономический ущерб Казахстану от беспорядков оценивается примерно в $2-3 млрд. Это стало следствием нападений на 1300 объектов предпринимательства, более чем 100 торговых центров, банки и полицейские машины. При этом наибольшая часть пострадавших объектов находится в Алма-Ате, сообщили ранее в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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