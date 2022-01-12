Президент Казахстана Токаев прибыл в Алма-Ату

Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой государственного переворота. Он заявил, что все это устроили участники международных террористических банд из центральноазиатских стран, в том числе из Афганистана, чьи действия были спланированы заранее. В связи с этим глава государства ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение, сменил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и обратился к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы. В итоге несколько стран, включая Россию, направили в Казахстан миротворцев.