WP: Белый дом поддержал новый пакет санкций против России

Как сообщает WP, инициатива демократов предполагает санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента Владимира Путина, а также банковской системы. Кроме того, рестрикции могут быть введены против компаний, предоставляющих услуги передачи финансовых сообщений, включая систему SWIFT, если система будет предоставлять услуги подсанкционным организациям и лицам. В законопроекте также содержится призыв к правительству США «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».