WP: Белый дом поддержал новый пакет санкций против России
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект по новым санкциям против России, который 12 января представят сенаторы от демократической партии. Об этом рассказал The Washington Post представитель Совета национальной безопасности США.
По словам представителя ведомства, новые санкции, которые могут быть введены в ответ на возможную военную агрессию России на Украине, повлекут за собой «серьезный ущерб для российской экономики». Другие обсуждаемые меры, включая проект санкций от сенатора-республиканца Теда Круза, «не смогут помешать дальнейшей агрессии России или защитить Украину», заявил он.
Как сообщает WP, инициатива демократов предполагает санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, включая президента Владимира Путина, а также банковской системы. Кроме того, рестрикции могут быть введены против компаний, предоставляющих услуги передачи финансовых сообщений, включая систему SWIFT, если система будет предоставлять услуги подсанкционным организациям и лицам. В законопроекте также содержится призыв к правительству США «рассмотреть все доступные и надлежащие меры», чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2».
Ранее, 10 января, завершились российско-американские переговоры о гарантиях безопасности в Женеве, на которых обсуждались в том числе требования России о непродвижении НАТО на восток и ситуация на Украине. По оценке Кремля, переговоры не дали существенного повода для оптимизма, в вопросе о нерасширении НАТО прогресс достигнут не был. Посол США в России Джон Салливан заявил, что встреча не закончилась провалом.
В среду, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО, на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.