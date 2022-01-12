США наложили санкции на российскую компанию по подозрению в связях с КНДР

В декабре американский Минфин ввел санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина, которых Вашингтон считает связанными с организацией работы в РФ трудовых мигрантов из КНДР. В Минфине заявили, что институт помогал с выдачей сотен студенченских виз для северокорейских рабочих-строителей в России, некоторые из которых были связаны со структурой КНДР, имеющей отношение к программе разработки оружия массового уничтожения. Средства, полученные строителями, могли быть использованы для поддержки этой программы, утверждало ведомство.