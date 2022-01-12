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США наложили санкции на российскую компанию по подозрению в связях с КНДР

Ведомости

Минфин США внес зарегистрированную в Москве компанию «Парсек» и россиянина Романа Аларя в санкционный список по подозрению в нарушении режима санкций, введенного Вашингтоном в отношении Северной Кореи в связи с разработкой оружия массового уничтожения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минфина, они участвовали в деятельности или сделках, которые «способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки в КНДР».

В черный список также попали шесть граждан КНДР, два из которых, как утверждает министерство, проживают в Москве и Владивостоке. Санкции в отношении Чхве Мен Хена, находящегося во Владивостоке, были введены на основании его работы представителем дочерней структуры Второй академии естественных наук КНДР. Последняя, по данным ООН, участвует в разработке ядерной программы Пхеньяна.

Под ограничения также попали четыре представителя организации в Китае, которые якобы занимались закупкой материалов и программного обеспечения для КНДР.

В декабре американский Минфин ввел санкции против зарегистрированного в Москве Европейского института ЮСТО и его ректора Дмитрия Соина, которых Вашингтон считает связанными с организацией работы в РФ трудовых мигрантов из КНДР. В Минфине заявили, что институт помогал с выдачей сотен студенченских виз для северокорейских рабочих-строителей в России, некоторые из которых были связаны со структурой КНДР, имеющей отношение к программе разработки оружия массового уничтожения. Средства, полученные строителями, могли быть использованы для поддержки этой программы, утверждало ведомство.

В ноябре Россия и Китай призвали США смягчить санкции в отношении КНДР, в том числе снять запрет на поставки морепродуктов и текстиля, а также на импорт очищенной нефти. Эти меры, заявили обе страны, позволят повысить уровень жизни гражданского населения в государстве, которое находится под санкциями ООН с 2006 г., когда там впервые состоялись испытания ядерного оружия.

Ранее по теме: WP: Белый дом поддержал новый пакет санкций против России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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