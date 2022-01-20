США ввели санкции против четырех украинцев из-за «вредоносной деятельности России»
Минфин США ввел санкции в связи с «вредоносной деятельностью России за рубежом», говорится в заявлении министерства.
При этом санкции введены против четырех граждан Украины — двух депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и Олега Волошина. Санкции также введены против экс-депутата украинского парламента от «Партии регионов» Владимира Олейника и бывшего заместителя секретаря СНБО Украины и экс-депутата Владимира Сивковича.
Козак является одним из руководителей украинского медиахолдинга «Новини», в который входят оппозиционные телеканалы «112 Украина», ZiK и NewsOne. В декабре прошлого года Владимир Зеленский ввел санкции против медиахолдинга. Он обвинил медиахолдинг в финансировании из «страны-агрессора».
Козак проходит вместе с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком по делу о госизмене. Помимо этого они обвиняются в покушении на разграбление национальных ресурсов. По версии следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российским правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.
Медведчук и еще один лидер партии Юрий Бойко перед выборами президента Украины в 2019 г. приезжали в Москву, где проводили встречу с тогдашним российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Официально темой встречи были переговоры о продлении договора о транспорте российского газа через территорию Украины. Уже после президентских выборов Бойко и Медведчук посетили Петербургский международный экономических форум, где провели аналогичные переговоры.
Олег Волошин, против которого сегодня минфин США ввел санкции, является действующим депутатом, заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, а также руководителем группы по межпарламентским связям с Сербией.
Сивкович был вице-премьером, ответственным за силовой блок в правительстве Николая Азарова с 11 марта по 13 октября 2010 г. Затем до февраля 2014 г. занимал должность заместителя главы СНБО при Викторе Януковиче. В 2013 г. он был обвинен в разгоне палаточного городка оппозиции на майдане в ночь с 29 на 30 ноября, в ходе которого пострадали более 150 человек. Однако позже он был оправдан решением Печерского районного суда Киева.
Владимир Олейник является одним из соавторов «законов 16 января», которые ужесточали уголовную ответственность против протестующих во время событий на Украине в 2013-2014 гг.