США ввели санкции против четырех украинцев из-за «вредоносной деятельности России»

Козак проходит вместе с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком по делу о госизмене. Помимо этого они обвиняются в покушении на разграбление национальных ресурсов. По версии следствия, в августе 2020 г. Медведчук направил Козаку предназначенные для российских спецслужб секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке. Кроме того, в 2015 г. Медведчук и Козак по предварительному сговору с высокопоставленным российским правительственным чиновником, имя которого не раскрывается, якобы помогли передать России права на одно из месторождений на крымском шельфе.