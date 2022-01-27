Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

«У нас сложилась некая пауза и в проведении заседаний межправкомиссии, и высшего органа наших двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. И господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.