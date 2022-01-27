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Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял приглашение коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию в рамках двусторонней встречи, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас сложилась некая пауза и в проведении заседаний межправкомиссии, и высшего органа наших двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. И господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.

По словам Пескова, Путин и Эрдоган договорились, что первый приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины Владимира Зеленского не предполагается, уточнил пресс-секретарь.

29 ноября прошлого года Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных.

При этом Москва неоднократно опровергала подобные публикации. В Кремле и Министерстве иностранных дел сказали, что страна проводит учения, перемещает войска на своей территории по собственному усмотрению и никому не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных