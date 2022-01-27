Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент России Владимир Путин принял приглашение коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию в рамках двусторонней встречи, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У нас сложилась некая пауза и в проведении заседаний межправкомиссии, и высшего органа наших двусторонних отношений, который возглавляется двумя президентами. И господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение», — сказал он.
По словам Пескова, Путин и Эрдоган договорились, что первый приедет в Турцию Путин, когда позволят эпидемиологическая обстановка и графики обоих. При этом речь идет именно о двусторонней встрече. Участие президента Украины Владимира Зеленского не предполагается, уточнил пресс-секретарь.
29 ноября прошлого года Эрдоган заявил, что Анкара хотела бы стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом для решения существующих проблем. Таким образом президент Турции прокомментировал материалы западных СМИ о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину и скоплении на границе между странами более 100 000 российских военных.
При этом Москва неоднократно опровергала подобные публикации. В Кремле и Министерстве иностранных дел сказали, что страна проводит учения, перемещает войска на своей территории по собственному усмотрению и никому не угрожает.