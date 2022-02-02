Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности

В своих заявлениях союзники обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Их содержание официально не раскрывалось, однако в среду газета El Pais опубликовала фотографии документов, подлинность которых позже подтвердили в Пентагоне. Согласно публикации, в НАТО не намерены отказываться от политики «открытых дверей» и допускают вступление в альянс Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и НАТО предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.