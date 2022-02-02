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Политика

Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Путин обратил внимание на «хронический саботаж» Киевом Минских соглашений. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен предоставлять неподконтрольным территориям Донбасса особый статус вопреки заключенным в Минске договоренностям.

«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», — говорится в сообщении Кремля.

США и НАТО 26 января передали России свои письменные ответы на предложенные в декабре гарантии безопасности, которые предполагают в том числе отказ от включения в НАТО Украины и Грузии, отказ от размещения ударных вооружений у границ России и отвод военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы.

В своих заявлениях союзники обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Их содержание официально не раскрывалось, однако в среду газета El Pais опубликовала фотографии документов, подлинность которых позже подтвердили в Пентагоне. Согласно публикации, в НАТО не намерены отказываться от политики «открытых дверей» и допускают вступление в альянс Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и НАТО предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.

Накануне Путин впервые публично прокомментировал ответ США на инициативу Москвы. По словам президента, ключевые российские озабоченности были проигнорированы, а возможное принятие Украины в состав НАТО может повлечь за собой реальную войну с Россией, если Киев решит провести военную операцию в Крыму.

Ранее по теме: Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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