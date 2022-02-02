Путин и Джонсон обсудили ситуацию на Украине и предложения по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны подробно обсудили ситуацию вокруг Украины. В частности, Путин обратил внимание на «хронический саботаж» Киевом Минских соглашений. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен предоставлять неподконтрольным территориям Донбасса особый статус вопреки заключенным в Минске договоренностям.
«Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», — говорится в сообщении Кремля.
США и НАТО 26 января передали России свои письменные ответы на предложенные в декабре гарантии безопасности, которые предполагают в том числе отказ от включения в НАТО Украины и Грузии, отказ от размещения ударных вооружений у границ России и отвод военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы.
В своих заявлениях союзники обозначили свои принципы в переговорах с Москвой. Их содержание официально не раскрывалось, однако в среду газета El Pais опубликовала фотографии документов, подлинность которых позже подтвердили в Пентагоне. Согласно публикации, в НАТО не намерены отказываться от политики «открытых дверей» и допускают вступление в альянс Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и НАТО предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
Накануне Путин впервые публично прокомментировал ответ США на инициативу Москвы. По словам президента, ключевые российские озабоченности были проигнорированы, а возможное принятие Украины в состав НАТО может повлечь за собой реальную войну с Россией, если Киев решит провести военную операцию в Крыму.