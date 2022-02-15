Великобритания перевела часть дипломатов на Украине во Львов
Власти Великобритании перевели часть своих дипломатов на Украине из Киева во Львов, но сохраняют «присутствие» в столице страны, сообщила министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.
«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — заявила Трасс (цитата по «РИА Новости»).
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о переводе американских дипломатов из Киева во Львов из-за «значительного наращивания российских сил» на границе с Украиной.
В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. В тот же день Германия временно перенесла свое генконсульство во Львов. Уже более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины или отменить запланированные поездки в страну, среди них — США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Израиль, Япония и Южная Корея. Россия также решила оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине, сославшись на угрозу возможной провокации со стороны Украины или «третьих сил».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать. В Киеве также говорят, что не наблюдают обострения ситуации на границе.