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Великобритания перевела часть дипломатов на Украине во Львов

Ведомости

Власти Великобритании перевели часть своих дипломатов на Украине из Киева во Львов, но сохраняют «присутствие» в столице страны, сообщила министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — заявила Трасс (цитата по «РИА Новости»).

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о переводе американских дипломатов из Киева во Львов из-за «значительного наращивания российских сил» на границе с Украиной.

В субботу, 12 февраля, госдепартамент США объявил о сокращении персонала своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе за счет перевода ряда дипломатов во Львов. В тот же день Германия временно перенесла свое генконсульство во Львов. Уже более 30 стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины или отменить запланированные поездки в страну, среди них — США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Эстония, Израиль, Япония и Южная Корея. Россия также решила оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине, сославшись на угрозу возможной провокации со стороны Украины или «третьих сил».

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Москва не собирается ни на кого нападать. В Киеве также говорят, что не наблюдают обострения ситуации на границе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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