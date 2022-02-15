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Канцлер Германии Шольц прибыл в Москву на встречу с Путиным

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщило агентство DPA в своем аккаунте в Twitter. Агентство отметило, что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус – анализ у канцлера возьмет врач посольства ФРГ в Москве.

9 февраля главы стран — членов Веймарского треугольника (канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по приезде в Москву президент Франции Эммануэль Макрон также отказался проходить российский ПЦР-тест, поэтому на встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Во время переговоров президенты сидели за столом длиной несколько метров, не пожимали друг другу руки и на пресс-конференции стояли в нескольких метрах друг от друга. Reuters сообщил со ссылкой на источники в окружении Макрона, что президент не стал сдавать российский тест, чтобы не оставлять в Москве свою ДНК.

Ранее по теме: Reuters узнал причину дистанции на переговорах Путина и Макрона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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