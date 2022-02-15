Канцлер Германии Шольц прибыл в Москву на встречу с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Украине, сообщило агентство DPA в своем аккаунте в Twitter. Агентство отметило, что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест на коронавирус – анализ у канцлера возьмет врач посольства ФРГ в Москве.
9 февраля главы стран — членов Веймарского треугольника (канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по приезде в Москву президент Франции Эммануэль Макрон также отказался проходить российский ПЦР-тест, поэтому на встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Во время переговоров президенты сидели за столом длиной несколько метров, не пожимали друг другу руки и на пресс-конференции стояли в нескольких метрах друг от друга. Reuters сообщил со ссылкой на источники в окружении Макрона, что президент не стал сдавать российский тест, чтобы не оставлять в Москве свою ДНК.