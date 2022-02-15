Канцлер Германии Шольц прибыл в Москву на встречу с Путиным

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по приезде в Москву президент Франции Эммануэль Макрон также отказался проходить российский ПЦР-тест, поэтому на встрече с Путиным действовала строгая социальная дистанция. Во время переговоров президенты сидели за столом длиной несколько метров, не пожимали друг другу руки и на пресс-конференции стояли в нескольких метрах друг от друга. Reuters сообщил со ссылкой на источники в окружении Макрона, что президент не стал сдавать российский тест, чтобы не оставлять в Москве свою ДНК.