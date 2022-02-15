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Переговоры Путина и канцлера Германии пройдут с соблюдением дистанции

Ведомости

На встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем будет действовать более строгий режим профилактики коронавируса, потому что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, будет такой же режим с мерами предостороженности, действительно они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это ни коим образом не повлияет на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», — отметил Песков. На вопрос, объяснила ли немецкая сторона свой отказ, Песков ответил, что у всех сторон есть свои протоколы и предпочтения, и Москва с пониманием к этому относится.

Ранее агентство DPA сообщило, что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест. Вместо этого тест ему сделал врач посольства ФРГ в Москве.

9 февраля главы стран — членов Веймарского треугольника (Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ.

7 февраля Путин встретился с Макроном в Кремле. Встреча также прошла с соблюдением дистанции. Лидеры стран сидели за четырехметровым столом, потому что Макрон отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус в России. Один из источников Reuters объяснял, что Макрон отказался от тестирования, чтобы не оставлять в Москве свою ДНК.

Ранее по теме: Канцлер Германии Шольц прибыл в Москву на встречу с Путиным

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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