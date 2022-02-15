Переговоры Путина и канцлера Германии пройдут с соблюдением дистанции
На встрече президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем будет действовать более строгий режим профилактики коронавируса, потому что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, будет такой же режим с мерами предостороженности, действительно они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это ни коим образом не повлияет на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», — отметил Песков. На вопрос, объяснила ли немецкая сторона свой отказ, Песков ответил, что у всех сторон есть свои протоколы и предпочтения, и Москва с пониманием к этому относится.
Ранее агентство DPA сообщило, что Шольц отказался проходить российский ПЦР-тест. Вместо этого тест ему сделал врач посольства ФРГ в Москве.
9 февраля главы стран — членов Веймарского треугольника (Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда) во время переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением, где призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе. Шольц перед переговорами с Макроном и Дудой выразил обеспокоенность из-за наращивания российского военного контингента вблизи украинских границ.
7 февраля Путин встретился с Макроном в Кремле. Встреча также прошла с соблюдением дистанции. Лидеры стран сидели за четырехметровым столом, потому что Макрон отказался сдавать ПЦР-тест на коронавирус в России. Один из источников Reuters объяснял, что Макрон отказался от тестирования, чтобы не оставлять в Москве свою ДНК.