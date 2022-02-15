Переговоры Путина и канцлера Германии пройдут с соблюдением дистанции

«Да, будет такой же режим с мерами предостороженности, действительно они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это ни коим образом не повлияет на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность», — отметил Песков. На вопрос, объяснила ли немецкая сторона свой отказ, Песков ответил, что у всех сторон есть свои протоколы и предпочтения, и Москва с пониманием к этому относится.