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Политика

На Украине опровергли причастность к обстрелу российского погранпункта

Ведомости

Украина не имеет отношения к обстрелу пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, заявил секретарь Совбеза страны Алексей Данилов на брифинге.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», — заявил Данилов (цитата по «РИА Новости»). Обвинения в адрес Киева он назвал фантазиями.

Ранее ФСБ сообщила, что 21 февраля в 9:50 снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт погранслужбы ФСБ в Ростовской области и полностью разрушил здание, в результате происшествия никто не пострадал.

В ДНР и ЛНР утверждают, что Киев готовится к силовому захвату не подконтрольных ему с 2014 г. территорий, и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации. Народная милиция ДНР сообщила, что проводит спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к российской границе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных