На Украине опровергли причастность к обстрелу российского погранпункта
Украина не имеет отношения к обстрелу пункта пограничной службы ФСБ в Ростовской области, заявил секретарь Совбеза страны Алексей Данилов на брифинге.
«Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения», — заявил Данилов (цитата по «РИА Новости»). Обвинения в адрес Киева он назвал фантазиями.
Ранее ФСБ сообщила, что 21 февраля в 9:50 снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт погранслужбы ФСБ в Ростовской области и полностью разрушил здание, в результате происшествия никто не пострадал.
В ДНР и ЛНР утверждают, что Киев готовится к силовому захвату не подконтрольных ему с 2014 г. территорий, и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации. Народная милиция ДНР сообщила, что проводит спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к российской границе.