На Украине опровергли причастность к обстрелу российского погранпункта

В ДНР и ЛНР утверждают, что Киев готовится к силовому захвату не подконтрольных ему с 2014 г. территорий, и заявляют о множестве обстрелов и попытках диверсий со стороны украинских силовиков. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Накануне украинские военные заявили, что войска ЛНР сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, чтобы обвинить Киев в нагнетании ситуации. Народная милиция ДНР сообщила, что проводит спецоперацию по уничтожению групп украинских военных, которые попытались прорваться к российской границе.