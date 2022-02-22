Песков прокомментировал возможность ввода российских войск в ДНР и ЛНР
Министерство обороны России будет принимать решения о конкретных шагах, направленных на поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в зависимости от развития ситуации в регионах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности. Еще раз повторяю, главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ДНР и ЛНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины», — сказал он.
Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Из документов следовало, что Министерство иностранных дел должно провести переговоры с республиками о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить предложения о подписании таковых. Министерству обороны поручили до заключения договоров обеспечить осуществление российскими вооруженными силами «функций по поддержанию мира» в Донбассе. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Сегодня Госдума единогласно одобрила федеральный закон о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение 10 лет и может быть автоматически продлено на пять лет.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.