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Песков прокомментировал возможность ввода российских войск в ДНР и ЛНР

Ведомости

Министерство обороны России будет принимать решения о конкретных шагах, направленных на поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в зависимости от развития ситуации в регионах, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений глав этих республик, исходя из целесообразности. Еще раз повторяю, главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ДНР и ЛНР, которые постоянно подвергаются провокациям и агрессивным действиям со стороны вооруженных сил Украины», — сказал он.

Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Из документов следовало, что Министерство иностранных дел должно провести переговоры с республиками о подготовке проектов договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить предложения о подписании таковых. Министерству обороны поручили до заключения договоров обеспечить осуществление российскими вооруженными силами «функций по поддержанию мира» в Донбассе. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Сегодня Госдума единогласно одобрила федеральный закон о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение 10 лет и может быть автоматически продлено на пять лет.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.

На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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