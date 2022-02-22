Путин исключил возможность восстановления границ Российской империи
Президент России Владимир Путин опроверг планы России восстановить территорию страны в границах Российской империи. Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы видим и, можно сказать, предвидели спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы государства, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми странами, которые возникли на постсоветском пространстве.
Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Этому предшествовало обращение президента, в котором он рассказал об истории России и создании государства Украина. Современная Украина, по его словам, целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России.