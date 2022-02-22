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Путин исключил возможность восстановления границ Российской империи

Ведомости

Президент России Владимир Путин опроверг планы России восстановить территорию страны в границах Российской империи. Об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы видим и, можно сказать, предвидели спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы государства, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми странами, которые возникли на постсоветском пространстве.

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Этому предшествовало обращение президента, в котором он рассказал об истории России и создании государства Украина. Современная Украина, по его словам, целиком создана Владимиром Лениным за счет отторжения части исторических территорий России.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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