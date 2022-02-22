Путин исключил возможность восстановления границ Российской империи

«Мы видим и, можно сказать, предвидели спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». По словам главы государства, после распада СССР Россия признала все новые геополитические реалии и активно работает над укреплением взаимодействия со всеми странами, которые возникли на постсоветском пространстве.