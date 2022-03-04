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Лукашенко сообщил о двухчасовом разговоре с Путиным

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двухчасовой разговор, в ходе которого обсудили гибридную войну, которую Запад ведет против республики, передает пресс-служба главы белорусского государства. Помимо этого президенты обсудили российскую военную операцию на Украине. 

«Конфликт на Украине сегодня начался — завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Владимиром Путиным говорили, — отметил Лукашенко. 

Он также подчеркнул, что во время телефонного разговора главы государств обсудили контакты Путина с западными лидерами. По словам Лукашенко, они высказывали обеспокоенность тесными военными связями Белоруссии с Россией. «О чем это говорит — они нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну, мощную в военном отношении. Но неужели вы наивные люди и не понимаете: если только рухнет Россия, следующими будем мы, и даже не следующими -  вместе туда пойдем», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что средства противовоздушной обороны страны приведены в боевую готовность, чтобы не допустить «ударов в спину российским военным». По его словам, республика не участвует в спецоперации в Донбассе, а российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией такой вопрос. «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине — нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул он.

2 марта стало известно о новом пакете санкций в отношении 22 представителей силовых структур Белоруссии. В частности, под санкциями оказались помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский и помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов. До этого страны Запада несколько раз вводили санкции против крупных белорусских предприятий.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о приведении в готовность ПВО для защиты российских войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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