Лукашенко сообщил о двухчасовом разговоре с Путиным
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели двухчасовой разговор, в ходе которого обсудили гибридную войну, которую Запад ведет против республики, передает пресс-служба главы белорусского государства. Помимо этого президенты обсудили российскую военную операцию на Украине.
«Конфликт на Украине сегодня начался — завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Владимиром Путиным говорили, — отметил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что во время телефонного разговора главы государств обсудили контакты Путина с западными лидерами. По словам Лукашенко, они высказывали обеспокоенность тесными военными связями Белоруссии с Россией. «О чем это говорит — они нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну, мощную в военном отношении. Но неужели вы наивные люди и не понимаете: если только рухнет Россия, следующими будем мы, и даже не следующими - вместе туда пойдем», — заключил он.
Ранее Лукашенко заявил, что средства противовоздушной обороны страны приведены в боевую готовность, чтобы не допустить «ударов в спину российским военным». По его словам, республика не участвует в спецоперации в Донбассе, а российское руководство никогда не ставило перед Белоруссией такой вопрос. «Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине — нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», — подчеркнул он.
2 марта стало известно о новом пакете санкций в отношении 22 представителей силовых структур Белоруссии. В частности, под санкциями оказались помощник министра обороны по идеологической работе в войсках генерал-майор Леонид Касинский, помощник министра обороны по финансово-экономической работе генерал-майор Игорь Можиловский и помощник министра обороны по международному сотрудничеству генерал-майор Олег Воинов. До этого страны Запада несколько раз вводили санкции против крупных белорусских предприятий.