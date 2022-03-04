Лукашенко сообщил о двухчасовом разговоре с Путиным

Он также подчеркнул, что во время телефонного разговора главы государств обсудили контакты Путина с западными лидерами. По словам Лукашенко, они высказывали обеспокоенность тесными военными связями Белоруссии с Россией. «О чем это говорит — они нас намертво пристегнули к России. Им надо повалить эту страну, мощную в военном отношении. Но неужели вы наивные люди и не понимаете: если только рухнет Россия, следующими будем мы, и даже не следующими - вместе туда пойдем», — заключил он.