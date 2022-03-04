Члены НАТО обсудят вопрос введения бесполетной зоны над Украиной

Отмечается, что этот пункт будет на повестке экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое состоится 4 марта в Брюсселе при участии представителей Евросоюза, Швеции и Финляндии. В последних двух странах в последнее время ведется дискуссия о вступлении в военный блок. Россия пригрозила принять ответные шаги в случае, если это произойдет.