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Члены НАТО обсудят вопрос введения бесполетной зоны над Украиной

Ведомости

Члены Североатлантического альянса (НАТО) обсудят возможное вмешательство в вооруженный конфликт на Украине, в том числе будет рассмотрен вопрос введения бесполетной зоны над территорией страны. Об этом рассказал Financial Times министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Отмечается, что этот пункт будет на повестке экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое состоится 4 марта в Брюсселе при участии представителей Евросоюза, Швеции и Финляндии. В последних двух странах в последнее время ведется дискуссия о вступлении в военный блок. Россия пригрозила принять ответные шаги в случае, если это произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны или предоставить Киеву самолеты, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны из опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных