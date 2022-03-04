Члены НАТО обсудят вопрос введения бесполетной зоны над Украиной
Члены Североатлантического альянса (НАТО) обсудят возможное вмешательство в вооруженный конфликт на Украине, в том числе будет рассмотрен вопрос введения бесполетной зоны над территорией страны. Об этом рассказал Financial Times министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Отмечается, что этот пункт будет на повестке экстренного заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которое состоится 4 марта в Брюсселе при участии представителей Евросоюза, Швеции и Финляндии. В последних двух странах в последнее время ведется дискуссия о вступлении в военный блок. Россия пригрозила принять ответные шаги в случае, если это произойдет.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией страны или предоставить Киеву самолеты, чтобы предотвратить налеты авиации со стороны России. НАТО, США и Великобритания ранее высказывались против идеи беспилотной зоны из опасений, что ее поддержание может привести к полномасштабной войне с Россией.