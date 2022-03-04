Путин и Шольц провели переговоры по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военную операцию на Украине, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Разговор длился около часа.
«Во время разговора, который длился около часа, они обменялись разными точками зрения на происходящее на Украине. Канцлер выразил крайнюю обеспокоенность», — отметил Хебештрайт. По его словам, Шольц попросил российского президента прекратить боевые действия на территории страны, а также обеспечить доступ гуманитарной помощи.
Помимо этого Путин проинформировал Шольца о новом этапе российско-украинских переговоров, который должен состояться в конце этой недели. «Путин и Шольц договорились в скором времени провести новые переговоры», — добавил Хебештрайт.
Накануне представители России и Украины провели второй раунд переговоров. Встреча состоялась в Брестской области Белоруссии. В ходе беседы стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. Предполагается, что на время эвакуации населения боевые действия могут прекратиться.
Ранее Шольц заявил, что на нынешнем этапе для урегулирования украинского кризиса наиболее срочной задачей является прекращение огня. По его словам, ради достижения этой цели он лично готов вести телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я не перестану общаться не только с украинским президентом, но и с российским. Мы должны сделать все, чтобы положить конец войне», — подчеркивал канцлер.
Помимо этого он заявил, что НАТО не будет принимать прямое участие в конфликте, поскольку «это привело бы к резкой эскалации этой сложной ситуации».
21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.